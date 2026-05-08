حفل افتتاح منشأة بتجهيزات متكاملة لتأمين التغذية مقدمة هبة من السلطات الألمانية للجيش في قاعدة بيروت البحرية

الجمعة, 08 أيار 2026

أُقيم في قاعدة بيروت البحرية حفل افتتاح منشأة بتجهيزات متكاملة لتأمين التغذية مقدمة هبة من السلطات الألمانية للجيش، بحضور مساعدة السفير الألماني في لبنان Yasmin Raya ونائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إضافة إلى عدد من الضباط.

خلال الحفل، تلا العميد الركن أمين القاعي نائب رئيس الأركان للتجهيز كتاب شكر باسم العماد هيكل وسلّمه إلى السيدة Raya، مثمّنًا دور ألمانيا ووقوفها الدائم إلى جانب الجيش، ومعتبرًا أن هذا المشروع سيعزز القدرات اللوجستية للمؤسسة العسكرية.