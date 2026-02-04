حفل الانتهاء من إعادة ترميم مخزن نموذجي في اللواء اللوجستي

الأربعاء, 04 شباط 2026

أقيم في قيادة اللواء اللوجستي – كفرشيما، حفل بمناسبة الانتهاء من إعادة ترميم مخزن نموذجي تابع لمديرية المخازن في اللواء اللوجستي بدعم من السلطات الكندية، بحضور السفير الكندي في لبنان Gregory Galligan، ونائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلًا قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) محمد عثمان أكرم، إلى جانب عدد من الضباط.

خلال الحفل، ألقى العميد الركن أمين القاعي نائب رئيس الأركان للتجهيز كلمة جاء فيها: "على الرغم من التحديات التي يواجهها الجيش، يبقى عازمًا على تحمُّل مسؤولياته انطلاقًا من عقيدته الوطنية الثابتة، واعتمادًا على ثقة الدول الشقيقة والصديقة ودعمها، بما فيها كندا".

كما ألقى السفير الكندي كلمة أكد فيها على الشراكة المتينة بين الجيش اللبناني والحكومة الكندية دعمًا لاستقرار لبنان والمنطقة، وتأتي في إطار تعزيز القدرات اللوجستية للمؤسسة العسكرية، ومساعدته في تنفيذ مهماته على كامل الأراضي اللبنانية.