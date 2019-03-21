حفل تخريج جنود إناث في ثكنة شكري غانم - الفياضية

الأربعاء, 02 تشرين الأول 2019

بتاريخه، أقيم في ثكنة شكري غانم – الفياضية حفل تقديم جنود إناث للعلم، بعد أن أنهين فترة التدريب المقررة لهنّ. ترأس الحفل قائد منطقة جبل لبنان بالوكالة العميد الركن عفيف صالح ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره المدربون وعدد من الضباط وذوو المتخرجات. وقد ألقى العميد الركن صالح كلمة بالمناسبة جاء فيها: " في انضمامكن إلى طريق الشرف والتضحية والوفاء، دم جديد في عروق المؤسسة العسكرية ينبض بروح الفتوة والعزم والنشاط، وشهادة حق لهذه المؤسسة، تؤكد إيمانها بالقيم الإنسانية، والتزامها تطبيق العدالة والمساواة بين أبناء المجتمع كافة. ولقد كان للجيش في ما مضى أكثر من تجربة رائدة في مجال تطويع العسكريين الإناث وعلى مختلف المستويات، بحيث حققت المتطوعات نتائج مميزة لا سيّما في حقول الإدارة واللوجستية والطبابة وغيرها، لذا أدعوكن اليوم، إلى مزيد من الثقة بالنفس، والعمل على تطوير الذات باستمرار، ومواجهة الصعاب بروح المسؤولية والصبر والثبات، إذ ذاك تحصدن النجاح، ويفخر بكن الجيش والوطن".

وفي ختام الحفل أقيم عرض عسكري شاركت فيه المتخرجات.