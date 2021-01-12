حفل تخريج دورات وتوزيع شهادات في حقل رماية مزرعة حنوش

الجمعة, 17 كانون الأول 2021

أقيم قبل ظهر اليوم في حقل رماية مزرعة حنوش، حفل تخريج عناصر من الجيش والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة، بعد أن تابعوا بنجاح دورات مختلفة: تنشئة مغوار ومداهمة وقنص تأسيسية ومعلم هبوط، واستطلاع خاص، حضره قائد مدرسة القوات الخاصة العميد الركن فادي مخول ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط. ألقى العميد الركن مخول كلمة بالمناسبة جاء فيها: "ينبغي لعناصرِ القواتِ الخاصة كما لعناصر المؤسسات الأمنية التحلّي باللياقةِ البدنيةِ والاحترافِ التقنيِّ والوعيِ المعنوي، والقدرةِ على تحملِ المشقاتِ الجسديةِ في ظروفٍ نفسيةٍ وطبيعيةٍ صعبة. من هنا تركيزُنا الدائمُ على الدوراتِ النوعية التي تستهدفُ رفعَ المستوى الاحترافي، وتهيئةَ العسكريين للعملِ تحتَ الضغط، باستخدامِ أعتدةٍ وأسلحةٍ متخصصة".

وفي الختام نفذت الوحدات المتخرجة تمريناً تكتياً بالذخيرة الحية.