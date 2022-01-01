حفل تخريج دورة استطلاع خاص في حقل رماية مزرعة حنوش

الجمعة, 11 آذار 2022

أقيم قبل ظهر اليوم في حقل رماية مزرعة حنوش، حفل تخريج عسكريين من مختلف قطع الجيش ووحداته تابعوا بنجاح دورة "استطلاع خاص" في مدرسة القوات الخاصة التي مولتها الدولة الكندية وأشرف على تنفيذها فريق تدريب بريطاني. حضر الحفل المفتش العام اللواء الركن ميلاد اسحق ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفيرة الكندية في لبنان السيدة Chantal CHASTENAY، والملحق العسكري الكندي في لبنان المقدم CHRETIEN Gino، وعدد من الضباط.

ألقى اللواء الركن اسحق كلمة بالمناسبة جاء فيها: "إنّ المرحلة الحاليّة هي من الأخطر والأقسى في تاريخ بلادنا، وما يعنينا كمؤسّسةٍ عسكريّةٍ هو حفظ السلم الأهليّ والتصدي لتهديدات العدوّ الإسرائيليّ وضَرْب المخطّطات الإرهابيّة التي تستهدف وحدتنا. فالمؤسسة العسكرية ماضية قُدُمًا في تحمُّل مسؤوليّاتها الوطنيّة، وبذل أقصى الطاقات لإتمام واجباتها على أكمل وجه".

كما ألقت السفيرة الكندية كلمة نوهت فيها بالحرفية العالية التي يتمتع بها الجيش اللبناني، وأشادت بالجهود التي بذلها فريق التدريب البريطاني، مثنيةً على الدور الذي يؤديه العسكريون الإناث في الجيش اللبناني.

وفي الختام نفذت الوحدات المتخرجة تمريناً تكتياً بالذخيرة الحية.