حفل تخريج دورة المجوقل الثامنة عشرة في ثكنة داني حرب - غوسطا

السبت, 04 آب 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة داني حرب - غوسطا، حفل تخريج دورة المجوقل الثامنة عشرة باسم العريف المجند الشهيد عمران عبيد، حضره قائد الفوج المجوقل العميد الركن جان نهرا ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط وذوي العسكريين المتخرجين.

وقد ألقى العميد الركن نهرا كلمة بالمناسبة نوّه فيها بجهود المدربين، وكفاءة عناصر الدورة، وأكد أن قيادة الجيش تولي أهمية قصوى للتدريب وتضع جميع إمكاناتها لمواصلة الدورات التدريبية في مختلف الاختصاصات، بغية ضمان أعلى مستوى من الأداء أثناء تنفيذ المهمات، داعياً المتخرجين إلى الالتزام برسالة الجندية، والوعي لجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق كل منهم.

وفي ختام الحفل تمّ توزيع الشهادات على المتخرجين، وتقديم درع تذكاري إلى عائلة العريف المجند الشهيد عبيد، كما جرى عرض عسكري وتمارين تدريبية شارك فيها عناصر الدورة المتخرّجة.