حفل تخريج دورة تلامذة الرتباء الثالثة والعشرين

الجمعة, 18 أيار 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في معهد التعليم ــ ثكنة محمد مكي ــ بعلبك، حفل تخريج الدورة الثالثة والعشرين من التلامذة الرتباء، بعد أن أنهوا بنجاح فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الفعاليات الرسمية والروحية والاجتماعية في المنطقة، إلى جانب عدد من كبار ضباط قيادة الجيش، وقادة الوحدات الكبرى، وضباط من مختلف الأجهزة الأمنية، وأفراد عائلات المتخرجين.

بدأ الاحتفال بعزف النشيد الوطني اللبناني ونشيد الشهداء، تلاه تسليم بيرق المدرسة من قبل المتخرجين إلى تلامذة رتباء السنة الثانية، وإعلان رئيس الأركان تسمية الدورة باسم المعاون الشهيد ابراهيم زهرمان، ثمَّ جرى تسليم الشهادات وأداء القسم من قبل المتخرجين.

وقد ألقى اللواء الركن ملّاك كلمة بالمناسبة هنّأ فيها المتخرجين وذويهم، مشدّداً على أهمية دور الرتيب في الجيش، كونه يشكلّ عصب الجسم العسكري، وممّا قاله: "اعلموا أن الرتيب عنصر حيوي وركن أساسي في بناء الجيوش، وإنّ نهوض الوحدة بواجباتها لا يتم ويكتمل إلا بأداء رتبائها لمسؤولياتهم. وأضاف أنّ تاريخ الجيش حافل بالبطولات التي سطرها زملاء سبقوكم في درب الشرف والتضحية والوفاء، ومن بينهم ذلك البطل المقدام المعاون الشهيد ابراهيم زهرمان. فكونوا أوفياء لروحه ولأرواح الشهداء الأبرار، واضعين نصب أعينكم أن مسؤولية الدفاع عن الوطن في وجه العدوَّيْن الإسرائيلي والإرهابي هي أمانة في أعناقكم."

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.