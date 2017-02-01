حفل تخريج وتوزيع إفادات على أساتذة ومدرّسين تابعوا دورة إعداد ناشط في مجال التوعية من مخاطر الألغام - في ثكنة سعيد الخطيب – حمانا

الجمعة, 15 شباط 2019

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة سعيد الخطيب - حمانا، حفل تخريج وتوزيع إفادات على أساتذة ومدرّسين (مرشدين صحيين) في المدارس الرسمية ومراكز الإرشاد والتوجيه التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي، بعد أن تابعوا دورة "إعداد ناشط في مجال التوعية من المخاطر الألغام"، وحضر الاحتفال العميد الركن زياد نصر رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وممثلون عن المنظمات والجمعيات العاملة في مجال العمليات الإنسانية للأعمال المتعلقة بالألغام، إلى جانب عددٍ من الضباط.

وألقت السيدة سونيا نجم ممثلة وزارة التربية والتعليم العالي كلمة شكرت فيها قيادة الجيش على التعاون مع الوزارة، مؤكدة أهمية نشر التوعية بين طلاب المدارس الرسمية في تخفيض عدد ضحايا الألغام والقنابل العنقودية.

كذلك، ألقى العميد الركن نصر كلمة بالمناسبة جاء فيها: " نحتفل اليوم بتخريج دورة إعداد ناشط في مجال التوعية من مخاطر الألغام، وهو التعاون الأول من نوعه بين المدرسة الإقليمية لنزع الألغام لأهداف إنسانية وبين وزارة التربية والتعليم العالي، ما سيساهم بشكل فاعل في التوعية من أخطار الألغام والقنابل العنقودية في المدارس الرسمية، وزيادة الوعي لدى الأجيال الناشئة بشكل عام. إنها خطوة هامة على الصعيد الوطني، ستساعد دون شك في إيصال رسائل التوعية بأفضل صورة ممكنة، من خلال ناشطين متخصصين، وباعتماد وسائل سمعية وبصرية متنوعة".

وفي الختام، جرى توزيع الشهادات على المتخرجين.