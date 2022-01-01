حفل تخريج وتوزيع شهادات في حقل رماية مزرعة حنوش

الجمعة, 09 أيلول 2022

أقيم في حقل رماية مزرعة حنوش، حفل تخريج وتوزيع شهادات على عسكريين من مختلف قطع الجيش ووحداته ومن المديرية العامة للأمن العام، بعد أن تابعوا بنجاح دورات قنص تأسيسية ومداهمة ومعلم هبوط وتنشئة المقاتل البدنية الأولى والثانية. حضر الحفل قائد المدرسة العميد الركن فادي مخول ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من الضباط، بالإضافة إلى فريق تدريب أميركي وبريطاني وعدد من المدعوين. وقد ألقى العميد الركن مخول كلمة في المناسبة جاء فيها: "وَسَطَ الأخطار والتحدياتِ التي يمرُّ بها الوطن، والمهمّاتِ الجسامِ التي تنفذها وحداتنا حفاظاً على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، يأتي تخرّجُكُم تأكيدًا إضافيًّا لقوّة جيشِكم، وقرارِهِ الحازمِ في التصدي لأعداءِ لبنان، مهما كانت أحجامُهُمْ ووسائلُهُمْ وأساليبُهُم الإجرامية. فافخروا بأنّكم أبناءُ مؤسّسةِ الشرف والتضحية والوفاء، وبأنّكم ارتقيتم بمستواكم القتالي إلى مراحل متقدمة، واعملوا على استثمار ما حصّلتموه، واسعوا دائمًا إلى مراكمة المعارف والتفوُّق على الذات وعدم الركون إلى ما تمّ تحقيقه من خطوات".

وفي الختام، نفّذ المتخرجون تمريناً تكتياً تخلَّله تنفيذ رمايات بالذخيرة الحيّة.