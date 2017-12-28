حفل تسلم آليات هبة من السلطات الكندية إلى الجيش اللبناني في مدرسة التزلج - الأرز

الخميس, 15 شباط 2018

أقيم ظهر اليوم في مدرسة التزلج - الأرز، حفل تسلّم 32 آلية نوع ( Ski - doo) مقدّمة هبة من السلطات الكندية لمصلحة الجيش اللبناني. حضر الحفل نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن ميلاد اسحق ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفيرة الكندية في لبنان السيدة Emmanuelle Lamoureux. وقد ألقت السيدة Lamoureux كلمة بالمناسبة، أكدت فيها أهمية الشراكة بين البلدين الصديقين، وأعربت عن التزام بلادها مواصلة تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، كما ألقى العميد الركن اسحق كلمة بالمناسبة شكر فيها السلطات الكندية على دعمها المتواصل للجيش اللبناني، لافتاً إلى أنّه سيكون لهذه المساعدة مردود إيجابي على أداء مدرسة التزلج، ما يزيد من قدرتها على القيام بالمهمّات الموكلة إليها في الظروف المناخية الصعبة.

في الختام تلا العميد الركن اسحق كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى السفيرة الكندية وقدّم لها درع الجيش التذكاري، تقديراً لجهود السلطات الكندية في دعم الجيش.