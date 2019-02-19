حفل تسلّم آليات ومعدات مخصصة للمناطق الجبلية مقدّمة هبة من السلطات الكندية للجيش اللبناني

الجمعة, 22 شباط 2019

أقيم قبل ظهر اليوم في مدرسة التزلج - الأرز، حفل تسلّم عتاد عسكري عبارة عن كمية من الآليات والمعدات المخصصة للمناطق الجبلية، بحضور نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن ميلاد اسحق ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفيرة الكندية في لبنان السيدة Emmanuelle Lamoureux، إلى جانب عدد من ضباط الجيشين اللبناني والكندي. وقد ألقت السفيرة Lamoureux كلمة بالمناسبة، أكدت فيها أهمية التعاون بين الجيشين، معربةً عن التزام بلادها مواصلة تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني. كما ألقى العميد الركن اسحق كلمة بالمناسبة شكر فيها السلطات الكندية على دعمها المتواصل، لافتاً إلى أن هذه المبادرات هي مؤشر واضح على إدراك السلطات الكندية لدور الجيش في الحفاظ على الاستقرار المحلي والإقليمي، ولدوره في مواجهة الإرهاب.

في الختام، تلا العميد الركن اسحق كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى السفيرة الكندية وقدّم لها درع الجيش التذكاري، تقديراً لجهود السلطات الكندية في دعم الجيش.