حفل تسلّم كمية من لقاحات فيروس COVID-19 مقدمة كهبة من السلطات الصينية للجيش اللبناني

الثلاثاء, 06 نيسان 2021

أقيم قبل ظهر اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي حفل تسلّم كميّة من لقاحات فيروس COVID-19 هبة من السلطات الصينية لصالح الجيش اللبناني، بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية في لبنان السيد Wang Kejian والملحق العسكري الصيني العميد Zheng Yuchong، ومعالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، واللواء الركن الياس الشامية عضو المجلس العسكري ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى جانب عدد من الضباط.

وألقى السفير الصيني كلمة أكد فيها أهمية اللقاح كوسيلة للوقاية من الجائحة والتغلب عليها، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس مشاعر الصداقة العميقة تجاه الشعب والجيش اللبناني.

من جهته ألقى وزير الصحة العامة كلمة أشاد فيها بما تقدمه جمهورية الصين الشعبية لمساعدة لبنان في رفع إمكانياته لمواجهة الوباء، متوجهاً إليها بالشكر على هذه الهبة.

كما ألقى اللواء الركن الشامية كلمة جاء فيها: "إن كميّة اللَّقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 التي نتسلّمها كهبة من وزارة الدفاع في جمهورية الصين الشعبية الصديقة لصالح الجيش اللبناني، تُمثّل بارقة أمل ودعمًا بالغ الأهميّة لمؤسستنا لجهة حماية عناصرها من خطر جائحة كورونا، ومساعدتها على الاستمرار في تنفيذ المهمّات المتنوعة الموكلة إليها".