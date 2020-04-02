حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات الإيطالية لصالح الجيش اللبناني

الجمعة, 26 حزيران 2020

أقيم قبل ظهر اليوم في قيادة فوج الهندسة، حفل تسلّم عتاد للوقاية من أسلحة الدمار الشامل مقدم كهبة من السلطات الإيطالية للجيش اللبناني، بحضور العميد الركن زياد نصر نائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفيرة الإيطالية في لبنان السيدة Nicoletta Bombardiere، إلى جانب عدد من الضباط. وأكدت السفيرة Bombardiere أهمية التعاون بين الجيشين، معربةً عن التزام بلادها مواصلة تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، كما ألقى العميد الركن نصر كلمة جاء فيها: " نجد في الهبة التي نتسلّمها اليوم من السلطات الإيطالية الصديقة، والمتمثلة بعتاد للوقاية من أسلحة الدمار الشامل، قيمة مضافة إلى قدراتنا الدفاعية ودعماً ضرورياً يعزز إمكاناته ويجعله أكثر استعداداً لخوض تحديات المستقبل".

في الختام، تلا العميد الركن نصر كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى السفيرة الإيطالية وقدّم لها درع الجيش التذكاري، تقديراً لجهودها المبذولة في هذا الإطار.