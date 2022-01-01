حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات البريطانية لصالح الجيش اللبناني

الخميس, 31 آذار 2022

أقيم في اللواء اللوجستي حفل تسلّم عتاد عبارة عن قطع بدل خاصة بالآليات نوع Land Rover في إطار هبة قدمتها السلطات البريطانية للجيش اللبناني. حضر الحفل نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن الطيار زياد هيكل ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفير البريطاني في لبنان Dr Lan Collard يرافقه الملحق العسكري Lt Col Lee Saunders إلى جانب عدد من الضباط.

وفي الختام، تلا العميد الركن هيكل كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلمه للسفير البريطاني في لبنان.