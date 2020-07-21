حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات الفنلندية لصالح الجيش اللبناني

الخميس, 19 تشرين الثاني 2020

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة فرنسوا الحاج - مرجعيون حفل تسلّم مركز للتدريب، تمّ تشييده في بلدة كوكبا بموجب هبة من السلطات الفنلندية لصالح لواء المشاة السابع في الجيش اللبناني، وذلك بحضور قائد اللواء العميد الركن سيمون زغيب ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون وقائد الوحدة الفنلندية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، إلى جانب عدد من الضباط.

وألقى قائد الوحدة الفنلندية كلمة بالمناسبة، أكد فيها أهمية التعاون بين الجيشين، معرباً عن التزام بلاده مواصلة تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني. كما ألقى العميد الركن زغيب كلمة جاء فيها:" هذه ليست المرة الأولى التي تُبادر فيها السلطات الفنلنديّة إلى دعم الجيش اللبنانيّ، بخاصّةٍ على صعيد إنشاء مراكز التدريب؛ فقد شهدنا سلسلةَ مبادراتٍ مشابهةٍ استفادَتْ منها عدّةُ وحدات عسكريّة في الفترة السابقة. وأودّ هنا أن أشددَ على أهميّة تلك المبادرات، كونَها تساهم في رفع مستوى التدريب الذي يُعَدُّ عصبَ الجيوش ومصدرَ قوّتها".

وفي الختام، تلا العميد الركن زغيب كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى قائد الوحدة الفنلندية وقدّم له درعاً تذكارياً، تقديراً لجهوده المبذولة في هذا الإطار.