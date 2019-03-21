حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات الهولندية لصالح الجيش اللبناني

الأربعاء, 17 تموز 2019

أقيم قبل ظهر اليوم في اللواء اللوجستي، حفل تسلّم هبة من السلطات الهولندية للجيش اللبناني، عبارة عن 15 آلية نوع DAF، بحضور العميد الركن زياد نصر نائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفير الهولندي في لبنان السيد Jan Waltmans، والملحق العسكري الهولندي المقدم Johan Carel Gerritsen، إلى جانب عدد من الضباط.

وقد ألقى السفير Waltmans كلمة بالمناسبة، أكد فيها أهمية التعاون بين الجيشين، معرباً عن التزام بلاده مواصلة تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني. كما ألقى العميد الركن نصر كلمة جاء فيها: "إنّنا نرى في هذه المساعدة التي تضاف إلى الكثير من المساعدات السابقة، ثمرة من ثمار التعاون البنّاء بين الجيش وبين المملكة الهولندية. ولا شكّ في أنّ إمكانات النقل والتحرّك، التي تشكل نواة القدرة اللوجستية للجيوش، عامل أساسي في تنفيذ أية مهمة، سواء خلال أوقات السلم أو الحرب. لذا تعتبر هذه الهبة خطوة بارزة في اتجاه دعم قدراتنا اللوجستية، وبالتالي ستنعكس إيجاباً على أداء وحداتنا في مناطق مختلفة على الأراضي اللبنانية".

وفي الختام، شكر العميد الركن نصر السفير الهولندي على هذه الهبة ثم قدّم له درع الجيش التذكاري، تقديراً لجهود السلطات الهولندية في دعم الجيش.