حفل تسلّم هبة مقدمة من المملكة الهولندية

الثلاثاء, 23 تشرين الثاني 2021

أقيم قبل ظهر اليوم في بلدة بريح - الشوف حفل تسلّم معدات مقدمة هبة من المملكة الهولندية لمعمل معالجة النفايات في البلدة، وذلك ضمن إطار التعاون العسكري- المدني وبحضور سفير مملكة هولندا في لبنان السيد Hans Peter van Der Woude وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد الركن ايلي ابي راشد مسيّر أعمال مديرية التعاون العسكري – المدني وممثلَين عن وزيري البيئة والزراعة ورئيس فرع لبنان في مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة DCAF السيد Adam Styp-Rekowski، بالإضافة إلى عدد من فاعليات المنطقة ورؤساء بلديات العرقوب والحرف وعدد من أهالي البلدة.

وألقى السفير Der Woude van كلمةً أكد فيها مواصلة بلاده دعم لبنان ومشاريع التعاون العسكري – المدني، مشيراً إلى أنها تتطلّع الى تنفيذ المزيد من هذه المشاريع التي تدعم الشعب اللبناني.

بعد ذلك ألقى ممثل العماد عون كلمة اعتبر فيها أن المساعدات المقدّمة من الدول الصديقة ولا سيما مملكة هولندا تشكّل أحد أبرز الداعمين للبنان. وشكر المملكة وسفارتها في لبنان، ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة DCAF على جهودهم لإتمام المشروع.