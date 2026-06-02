الثلاثاء, 02 حزيران 2026

أُقيم في الطبابة العسكرية حفل تسلّم هبة مقدّمة من السلطات الإيطالية للجيش، تهدف إلى تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ وتوفير الرعاية الصحية الأساسية.

حضر الحفل رئيس الطبابة العسكرية ممثلًا وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمستشارة الأولى للسفارة الإيطالية في لبنان Silvia Tosi، وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل اللواء Diodato Abagnara، إضافة إلى عدد من الضباط.

خلال الحفل، أكدت المستشارة Tosi استمرار دعم بلادها للجيش في ظل الظروف والتحديات الراهنة، كما أشادت بجهوده، معربةً عن تقديرها لدوره في الحفاظ على استقرار لبنان.

من ناحية أخرى، ثمّن اللواء Abagnara علاقات التعاون والصداقة التي تجمع المؤسسة العسكرية واليونيفيل، مشددًا على استمرار التعاون والتنسيق بينهما.

كما سلّم العميد الإداري داني البشراوي رئيس الطبابة العسكرية كتاب شكر باسم قائد الجيش إلى المستشارة Tosi، شاكرًا دعم بلادها للجيش خلال المرحلة الراهنة.