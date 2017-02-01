الخميس, 30 آذار 2017

أقيم قبل ظهر اليوم في قيادة اللواء اللوجستي في كفرشيما، حفل تسلّم 20 سيارة إسعاف مجهزة، مقدّمة هبة من السلطات الهولندية لمصلحة الجيش. حضره نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن جان فرح ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والقائم بأعمال السفارة الهولندية في لبنان السيد Han Mauruts Schaapveld وأعضاء من السفارة، إلى جانب عددٍ من الضباط.

وقد ألقى السيد Schaapveld كلمة بالمناسبة، أشار فيها إلى أنّ تقديم هذه السيارات التي تحتوي على تجهيزات طبيّة متطورة، يؤكد أهمية الشراكة بين البلدين الصديقين، منوهاً بجهود الجيش اللبناني المميّزة في مكافحة الإرهاب، ومعرباً عن التزام بلاده مواصلة تقديم المساعدات العسكرية له، بما يسهم في تعزيز قدراته لحماية لبنان والدفاع عن سيادته. في الختام تلا العميد الركن فرح كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى السيد Schaapveld، وقدّم له درع الجيش التذكاري، تقديراً لجهود السلطات الهولندية في دعم الجيش.