حفل تسلّم 4 طائرات سوبر توكانو في قاعدة حامات الجوية

الثلاثاء, 12 حزيران 2018

أقيم في قاعدة حامات الجوية حفل تسلّم أربع طائرات سوبر توكانو مقدّمة كهبة من الولايات المتحدة الأميركية إلى الجيش اللبناني، وذلك بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفيرة الأميركية Elizabeth Richard على رأس وفد من السفارة، إلى جانب عدد من كبار الضباط.

استُهلّ الحفل بعزف كلّ من النشيد الوطني الأميركي واللبناني، ثمّ أقيم عرض جوي بالطائرات، وقدّم قائد القوات الجوية اللبنانية العميد الركن الطيار زياد هيكل إيجازاً عن قدرات طائرات السوبر توكانو ومواصفاتها القتالية والاستطلاعية. بعد ذلك تمّ تقديم الطيارين الجدد وتسليمهم شهادة تخصص بقيادة الطائرة سوبر توكانو.

ثم ألقت السفيرة Richard كلمة بالمناسبة، أشارت فيها إلى أن هذه المساعدة العسكرية تؤكد الروابط المتينة بين الولايات المتحدة ولبنان، والشراكة القائمة على مصالح كلا البلدين الصديقين، ولفتت إلى أنّ المساعدات الأميركية، والتي بلغت خلال العقد الماضي 1.5 مليار دولار، تستند إلى تطوير التدريب، وتوفير التجهيزات والتقنيات العسكرية العالية، منوهةً بكفاءة الجيش اللبناني. كما أكّدت مواصلة بلادها تقديم المساعدات للمؤسّسة العسكريّة في المرحلة المقبلة.

ثم ألقى العماد عون كلمة أكّد فيها أنّ اللقاء يجدد مسيرة التعاون الفاعل وعلاقات الصداقة التاريخيّة بين الجيشين الأميركي واللبناني، ويأتي استكمالاً للمرحلة السابقة التي جرى خلالها تسليم الدفعة الأولى من طائرات سوبر توكانو إلى الجيش اللبناني العام الماضي، بما يعنيه ذلك من تطوير مستمر لقدرة الجيش على الدعم الجوي القريب بفضل المميزات القتالية والفنية العالية لهذه الطائرات. وختم كلامه بتوجيه الشكر إلى الدول الصديقة، وفي طليعتها الولايات المتحدة الأميركية، على دعمها المستمر للجيش وثقتها به.

وفي الختام، تمّ تنفيذ جولة ميدانية على الطائرات، واختتم اللقاء بحفل إفطار على شرف الحاضرين.



كلمة قائد الجيش العماد جوزاف عون في حفل تسلّم طائرات "سوبر توكانو"، وذلك في قاعدة حامات الجوية بتاريخ 12 / 6 / 2018

سعادة السفيرة Elizabeth Richard المحترمة والوفد المرافق

أيها الضباط – أيها الحضور الكريم

نلتقي اليوم لنجدّد مسيرة التعاون الفاعل وعلاقات الصداقة التاريخيّة بين الجيشين الأميركي واللبناني. إنها محطة بالغة الأهمية والدلالات، فهي تأتي استكمالاً للمرحلة السابقة التي جرى خلالها تسليم الدفعة الأولى من طائرات سوبر توكانو إلى الجيش اللبناني العام الماضي، بما يعنيه ذلك من تطوير مستمر لقدرة الجيش على الدعم الجوي القريب بفضل المميزات القتالية والفنية العالية لهذه الطائرات. كما يؤكد هذا اللقاء عزم الولايات المتحدة على دعم الجيش اللبناني في حربه ضد الإرهاب، وحرصها على استقراره في خضمّ الأزمات التي تشهدها المنطقة.

أيها الحضور الكريم

لقد اكتسب جيشُنا ثقة المجتمع الدولي بفعل ما حققه من إنجازات باهرة في مكافحة خطر الإرهاب، سواء عبر المواجهة العسكرية المباشرة، أو التتبع الأمني الدقيق للخلايا الإرهابية وتفكيكها وتوقيف أعضائها، وذلك على الرغم من إمكاناتنا العسكرية المتواضعة، بحيث ظهر بشكلٍ واضح المستوى القتالي الرفيع الذي بَلَغَتْهُ وحداتُنا، وحُسن استخدام عسكريينا للسلاح والعتاد المتوافر بين أيديهم. ونحن نطمح دائماً إلى تفعيل قدراتنا من خلال الاحترافية العالية، وكذلك من خلال المساعدات العسكرية القيّمة والمشكورة من حلفائنا الدوليين، وفي طليعتهم الولايات المتحدة الأميركية، بما يخدم الاستقرار الوطني، ويعزز موقع لبنان كجزء من المنظومة الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.

ختاماً أعرب عن الشكر الجزيل للولايات المتحدة الأميركية على دعمها المتواصل من خلال العتاد العسكري والدورات التدريبية لضباط الجيش وعسكرييه. كما أخص بالشكر سعادة السفيرة Elizabeth Richard وفريق عملها، فقد أظهرت منذ توليها مسؤولياتها الديبلوماسية في لبنان، إخلاصاً وتفانياً ومتابعة دقيقة لعملها، في سبيل إرساء أفضل العلاقات بين جيشينا الصديقين.

عشتم – عاشت الصداقة اللبنانية الأميركية