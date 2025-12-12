الجمعة, 12 كانون الأول 2025

أُقيم قبل ظهر اليوم في قيادة فوج التدخل السادس - رياق، حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد الفوج ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وحضره عدد من الضباط.

أثناء الحفل، ألقى العميد الركن دافيد بشعلاني قائد الفوج كلمة جاء فيها: "إنّ التحاقكم بالمؤسسة العسكرية في هذه الظروف الحساسة التي يجتازها وطننا، يشكّل دلالة راسخة على التزامكم الوطني وتمسّككم بالرسالة السامية التي يؤديها الجيش للبنانيين كافة. فوقوفكم اليوم لتأديتكم يمين القسم هو إعلان صريح بأنكم جزء من المؤسسة التي يعوّل عليها اللبنانيون لحماية أمنهم وصون مجتمعهم".

في الختام، جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.