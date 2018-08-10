حفل تكريمي لشهداء بلدة عانا – البقاع

الجمعة, 10 آب 2018

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، أقامت بلدية عانا بالتعاون مع جمعية تراث ووطن، حفل تكريمي لشهداء بلدة عانا، حضره العميد علي الحاج حسن ممثلاً العماد قائد الجيش، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرسمية والسياسية والدينية والاجتماعية والتربوية. وقد ألقى العميد الحاج حسن كلمة في المناسبة جاء فيها: " منذ تأسّس هذا الجيش، وقوافل الشهداء تمرّ الواحدة تِلو الأُخرى، وقد أثمرت دماؤُها الطاهرة الزكية التي ارتوت منها أرضنا إنجازات كبيرة، تمثلت بدحر العدو الإسرائيلي من أرض الجنوب العزيز وتحرير الحدود الشرقية من الإرهاب. وعندنا ملء الثقة في أنّ تضامن اللبنانيين ووقوفهم إلى جانب المؤسّسة العسكرية كفيلان بحماية الوطن من أي تهديد. ألف تحية إجلال ووقار إلى أرواح شهدائنا الأبرار في سمائهم، وعهدنا لهم أننا لن ننساهم أبداً، وسنبقى أوفياء لمسيرة الجندية، لتبقى مآثرهم خالدة في ضمائرنا ونفوسنا".