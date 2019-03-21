حفل تكريمي للعسكريين المعوّقين والمصابين في الخدمة الفعلية والتقاعد في نادي الرتباء المركزي – الفياضية

الخميس, 25 تموز 2019

لمناسبة عيد الجيش، أقامت قيادة الجيش قبل ظهر اليوم في نادي الرتباء المركزي – الفياضية، حفلاً تكريمياً للعسكريين المعوّقين والمصابين إصابات بالغة في الخدمة الفعلية والتقاعد، حضره العميد الركن ماهر أبو شعر ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من الضباط والمدعوين.

وقد ألقى العميد الركن أبو شعر كلمة في المناسبة نوّه فيها بتضحيات العسكريين المحتفى بهم، وهنأهم لمناسبة عيد الجيش، ومما قاله: " قَدَرُ لبنان أن يواجه التحديات والمصاعب، وقَدَرُ الجيش في المقابل أن يكون حارسه الأمين، ودرعه الحصين في الشدائد والملمّات. إنها رسالتنا التي مضت في سبيلها قوافل الشهداء والجرحى من خيرة الضباط والرتباء والأفراد. وكنتم بمنزلة الشهداء الأحياء، تحملون إرادة الشهادة بعظمتها وسموّ أهدافها، وهي قوة دافعة يحملها كلّ عسكري كما يحمل قلبه بين جنبيه".