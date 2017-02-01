حفل تكريم الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع لمناسبة إحالته على التقاعد

الأربعاء, 06 شباط 2019

ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة ظهر اليوم، حفل تكريم الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن سعدالله الحمد لمناسبة إحالته على التقاعد، وذلك بحضور أعضاء المجلس العسكري وعدد من كبار ضباط القيادة. وقد ألقى العماد عون كلمة نوّه فيها بمسيرة اللواء الركن الحمد الذي ترك بصمات مشرقة في مختلف الوظائف التي شغلها وصولاً إلى عضوية المجلس العسكري، معتبراً أنّه لم يبخل يوماً بتقديم أقصى الجهود في سبيل أداء واجبه نحو المؤسسة العسكرية والوطن، فأثبت جدارته في تحمل المسؤولية القيادية، وأغنى الجيش بخبرته وثقافته.

بدوره ألقى اللواء الركن الحمد كلمة شكر فيها لقائد الجيش والضباط والعسكريين محبّتهم وثقتهم، وما أظهروه من عزيمة صادقة وتعاون مميز في أثناء التحديات التي تعرض لها الجيش. وأكّد ثقته في أنّ المؤسسة العسكرية ستستمر على عهدها ووعدها في ظلّ قيادتها الحكيمة، ورجالها الأبطال، رجال الشرف والتضحية والوفاء.

وفي ختام الحفل قدم العماد عون للواء الركن الحمد درع الجيش عربون شكر وتقدير.