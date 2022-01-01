حفل تكريم شهداء مديرية المخابرات بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون

الخميس, 29 أيلول 2022

أقيم في قيادة الجيش- مديرية المخابرات حفل تكريم شهداء المديرية بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات العميد الركن أنطوان القهوجي وعدد من الضباط وذوي الشهداء. استُهل الحفل بالوقوف دقيقة صمت، ثم أزاح العماد عون والعميد القهوجي الستار عن النصب التذكاري للشهداء، بعدها وضع قائد الجيش إكليلاً من الزهر على النصب تخليداً لذكراهم وتكريماً لتضحياتهم، وألقى كلمة جاء فيها: "ننحني اليوم إجلالًا أمام أبطال مديرية المخابرات وشهدائها الذين لم يبخلوا بدمائهم حفاظًا على الوطن وسيادته. لقد حملوا في وجدانهم قضية الوطن، لولاهم لما بقي لبنان وجيشه منيعَين في وجه التحديات، فلهُم ولأهلهم الذين تحمّلوا ألم الخسارة ومرارة الفراق كلُّ التقدير والعرفان".

وأضاف: "سنكمل مسيرتهم في صون بلدنا لأن التضحية قدر لنا وليست خيارًا. نحن الآن نخوض معركة الفوضى ضد الاستقرار، والصمود ضد الانهيار. لن نسمح للمؤسسة العسكرية أن تنهار، ولن نسمح للوطن أن ينهار، وسنواصل القيام بواجبنا. فالتاريخ يكتبه الشهداء بدمائهم والأبطال بتضحياتهم".

من ناحية أخرى، شدد العميد القهوجي في كلمته على أن "شهداءنا لم يبخلوا يوماً وصولاً للتضحية بأرواحهم من أجل وطنهم فنالوا من الحياة أسمى ما يُنال، ونِلنا نحن من استشهادهم العز والمجد والفخر. أمامكم نؤكد التزامنا بحفظ التضحيات الغالية، من خلال حماية وطننا لبنان وصيانة السلم الأهلي بما يحقق السلام الداخلي، الذي لا يكون من صُنع الجبناء، إنما يصنعه من ارتضى التضحية في ساحات الشرف شاهداً للحقيقة ومستشهداً لأجلها".

وفي ختام الحفل، تم توزيع دروع تذكارية على أهالي الشهداء.