حفل توزيع ميداليات وجوائز مادية في مدرسة القوات الخاصة

الجمعة, 10 آب 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في مدرسة القوات الخاصة - حامات، حفل توزيع ميداليات وجوائز مادية على الفائزين في مسابقتي "أقوى مغوار" و "مسابقة المحارب"، بحضور قائد المدرسة العميد الركن فادي مخول ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من ضباط الجيش والأجهزة الأمنية والمدعوين. وقد ألقى العميد الركن مخول كلمة في المناسبة، جاء فيها: "اعلموا أيها الفائزون أن هذا الوطن أمانة في أعناقنا جميعاً، نصونه بالجهد والمعرفة والعلم، كما يصونه أهلنا اللبنانييون بالتفافهم حول الجيش. فكونوا المثل الصالح في التضحية والإرادة عبر الإخلاص لواجباتكم، وعبر نشر ثقافة المواطنية من خلال الرياضة، وكذلك في كل شأن من شؤون الحياة. وإنّنا في هذا اليوم نستذكر الإنجازات الناصعة التي تحقّقها الفرق الرياضية في الجيش، سواء على صعيد المؤسّسة العسكريّة أو على الصعيدين الوطني والعالمي".