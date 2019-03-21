حفل توزيع ميداليات وجوائز مادية في مدرسة القوات الخاصة

السبت, 14 أيلول 2019

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، أقيم في مدرسة القوات الخاصة - حامات، حفل توزيع ميداليات وجوائز مادية على الفائزين في مسابقات: "أقوى مغوار"، "المحارب" و"أقوى حضيرة قوات خاصة"، بحضور قائد المدرسة العميد الركن فادي مخول ممثلاً العماد قائد الجيش، وعدد من ضباط الجيش والأجهزة الأمنية والمدعوين. وألقى العميد الركن مخول كلمة في المناسبة، جاء فيها: " أدعوكم للعمل بكلّ إخلاص لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، متسلحين بحقنا في الدفاع عن أرضنا وشعبنا، وصون كرامة بلدنا وسيادته. كونوا على قدر الأمانة الملقاة على عاتقكم، واعلموا أنَّ الإعداد البدني في الحياة العسكرية يكتسب أهمية بالغة، ويعتبر من الأمور الأساسية في تكوين العسكري. فممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية تؤهل العسكريين بمختلف فئاتهم في مجال القدرة على التغلب على الأتعاب واللياقة الضرورية لمتطلبات الحياة العسكرية. من هنا يأتي اهتمام قيادة الجيش بالمواظبة على تنظيم هذه المسابقات، لما فيها من تشجيع على النشاط الرياضي، وحث على التعاون والعمل كفريق متجانس للوصول إلى الأهداف المنشودة".