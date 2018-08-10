حفل غداء لقائد وضباط القوات الدولية في لبنان لمناسبة عيد الجيش

الجمعة, 10 آب 2018

أقيم في استراحة صور السياحية، حفل تكريم لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لمناسبة العيد الثالث والسبعين للجيش، حضره عضو المجلس العسكري اللواء الركن جورج شريم ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد القوات المذكورة اللواء ستيفانو ديل كول، بالإضافة إلى عدد من الضباط والفعاليات الرسمية والروحية.

وقد ألقى قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن روبير العلم كلمة في المناسبة، رحب فيها بالحضور متوجهاً بالتقدير إلى القوات الدولية على تضحياتها وإخلاصها للمهمة الموكلة إليها. ثمّ ألقى اللواء ديل كول كلمة أثنى فيها على الدور الوطني الذي يضطلع به الجيش اللبناني في الجنوب، مؤكداً التمسك بالمستوى العالي من التعاون والتنسيق بين الجانبين، وحرص القوات الدولية الدائم على إقامة أفضل العلاقات مع المواطنين الجنوبيين، كما ألقى اللواء الركن شريم كلمة جاء فيها :" تحضُرُنا في لقائنا هذا عدة عناوين مشرقة، نابضة بالمعاني السامية والقيم الرفيعة. وتعيد ذكرى تأسيس الجيش إلى أذهاننا المسيرة المشتركة التي اتحد فيها عسكريونا مع عناصر قوات الأمم المتحدة، متشاركين رسالة الشرف والجندية، وها هم يعملون للحفاظ على أمن الحدود الجنوبية وفق القرار 1701، ومعالجة خروقات العدو الإسرائيلي. تُضاف إلى ذلك، المساهمة في تعزيز صمود المواطنين في أرضهم، عبر مساعدات ومشاريع إنمائية مختلفة، ترتبط مباشرة بحياتهم اليومية وشؤونهم الاجتماعية".