دعوة مالكي ومشغلي الطائرات المسيّرة عن بعد (Flying Cam) للحصول على التراخيص اللازمة ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخه

الثلاثاء, 07 آذار 2017

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

كثرت في الآونة الأخيرة حيازة شركات وأشخاص طائرات مسيّرة عن بعد (Flying Cam) مجهزة بكاميرات تصوير، من دون تراخيص من قيادة الجيش - القوات الجوية، ثمّ القيام بعمليات تصوير على مختلف الأراضي اللبنانية وبخاصة بالقرب من المراكز العسكرية، ومن دون الحصول على تراخيص تصوير من قيادة الجيش – مديرية التوجيه.

لذا تدعو هذه القيادة مالكي ومشغلي هذه الطائرات إلى ضرورة التقدم من قيادة الجيش - القوات الجوية للحصول على التراخيص اللازمة، لحيازة الطائرات المذكورة ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخه، وعدم استعمالها للتصوير فوق مختلف الأراضي اللبنانية من دون ترخيص صادر عن مديرية التوجيه، وبخاصة بالقرب من المراكز والثكنات العسكرية، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.