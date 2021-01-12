دهم مزرعة في بلدة بوداي – بعلبك وضبط معمل لتصنيع المخدرات

الثلاثاء, 11 أيار 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 11 / 5 /2021 دهمت قوة من الجيش مزرعة في بلدة بوداي – بعلبك تعود للمطلوب (غ.ش)، وقد ضبطت داخلها معملاً لتصنيع المخدرات يحتوي معدات وآلات تستخدم في عملية التصنيع، وكمية من حشيشة الكيف تزن 567 كيلوغراماً، إضافة الى جهازيّ لاسلكي، كما ضبطت بالقرب من أحد المباني العائدة للمطلوب شاحنة صغيرة نوع بيك آب دون لوحات وعثر في صندوقها على أثار بذور حشيشة الكيف.

سلمت المضبوطات الى الجهات المختصة وتتم المتابعة لتوقيف المطلوب.