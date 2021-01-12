دهم معامل لتصنيع المخدرات في بلدة حورتعلا - البقاع

السبت, 31 تموز 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 31 / 7 / 2021 نفذت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في بلدة حورتعلا – البقاع، وضبطت عدداً من معامل تصنيع المخدرات وآلات تستخدم في عمليات التصنيع.

وخلال عمليات الدهم تعرضت القوة إلى إطلاق نار فأصيب أحد العسكريين، وقد رد العناصر بالمثل ما أدى إلى مقتل (ع.م) مطلوب بمذكرات توقيف عدة، منها عمليات سلب مواطنين وخطف، سرقة سيارات، ترويج مخدرات وتعاطيها واطلاق نار، كما تم توقيف عدد من المطلوبين.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.