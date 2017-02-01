دهم منازل عدد من المطلوبين في بلدة نبحا- البقاع

الثلاثاء, 07 شباط 2017

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات بمؤازرة قوة من الجيش فجر اليوم، منازل عدد من المطلوبين في بلدة نبحا- البقاع حيث أوقفت كلاً من: حسين عبد الحسين امهز، زين العابدين حسن قطايا، ملحم علي امهز، أحمد عبد الحسين امهز الذي بادر إلى اطلاق النار باتجاه الدورية أثناء مطاردته فردّت عليه بالمثل مما أدى إلى اصابته، والمصري روني اشرف احمد متولي احمد، وضبطت في الاماكن المداهمة جيب تويوتا راف فور، سيارة رابيد، جيب شيروكي وجيب جي ام سي جميعهم دون لوحات ودون أوراق قانونية، اربع بنادق حربية نوع كلاشنكوف، كمية من الذخائر الخفيفة والاعتدة العسكرية المتنوعة.

تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.



