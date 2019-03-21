دهم منزل مواطن يروّج المخدرات في منطقة بيروت والضاحية الجنوبية وخلدة

الأحد, 04 آب 2019

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخه، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل المواطن (أ.م)، الذي كان أصيب بطلق ناري في رجله أطلقه المواطن (أ.س) خلال إشكال في محلة حي الأميركان – الحدث، على خلفية توزيع المخدرات. وأوقفت الدورية داخل المنزل المواطن (أ.د)، كما ضبطت كمية كبيرة من المخدرات. واعترف الموقوف بأنّ كلّاً من (أ.م) و (أ.س) يقومان بترويج المخدرات لصالح تاجر المخدرات (ح.م) في منطقة بيروت والضاحية الجنوبية وخلدة.

سُلّم الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشرت التحقيقات.