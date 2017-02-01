رئيس الأركان تفقّد موقع حمانا ومديرية الشؤون الجغرافية

الجمعة, 16 حزيران 2017

تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك قبل ظهر اليوم، يرافقه قائد منطقة جبل لبنان العميد الركن عدنان سعيد، موقع حمانا في ثكنة سعيد الخطيب، حيث جال في منشآته واطلع على أوضاعه الإدارية والتدريبية، ثمّ استمع في مركز التدريب المتقدّم التابع لفرع مكافحة الإرهاب والتجسس في مديرية المخابرات، إلى إيجاز عن النشاطات التي ينفّذها المركز وأساليب التدريب الحديثة المعتمدة فيه. وقد أكّد اللواء الركن ملّاك خلال لقائه الضباط والعسكريين، على تسارع ورشة التدريب في الجيش، للتعامل بكفاءة عالية مع كلّ سلاح أو عتاد حديث، ولتعزيز قدرة الوحدات القتالية على التصدّي للعدو الإسرائيلي والإرهاب، لافتاً إلى أنّ الجيش بات يمتلك زمام المبادرة في مواجهة التنظيمات الإرهابية على الحدود الشرقية، بعد الضربات المتتالية التي سدّدها لها وتوقيف الرؤوس المدبرة فيها، مؤكّداً العزم على دحر الإرهاب نهائياً، مهما كلّف ذلك من أثمان وتضحيات.

ثم تفقّد رئيس الأركان مديرية الشؤون الجغرافية في منطقة عاريا، حيث اطلع على أوضاعها ومهمّاتها، منوّهاً بالتقدّم التقني والفنيّ الذي أحرزته المديرية في مجال إعداد الخرائط والمنشورات والقيام بالأعمال الطبوغرافية، مؤكّداً الدور البارز الذي تؤدّيه على الصعيدين الوطني والعسكري، خصوصاً لجهة توثيق الحدود والأراضي اللبنانية، ووضع إمكاناتها وخبراتها بتصرف الإدارات الرسمية كافة، لا سيّما تلك المعنية بالشؤون العقارية.