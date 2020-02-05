رئيس الأركان يتفقد قيادة فوج التدخل الثالث

الأربعاء, 11 آذار 2020

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم قبل ظهر اليوم، قيادة فوج التدخل الثالث في محلة المنارة - بيروت، حيث جال في مراكزه واستمع إلى إيجاز حول المهمات التي ينفّذها في قطاع مسؤوليته وحاجاته المختلفة، واجتمع بالضباط والعسكريين ونقل إليهم توجيهات قائد الجيش العماد جوزاف عون. وقد نوّه اللواء الركن العرم بأداء الفوج وجهود عسكرييه لضبط الأمن في العاصمة بيروت وحماية المؤسسات العامة والخاصة، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. كما أكّد أنّ أولوية الجيش في ظل التحديات القائمة والظروف الراهنة، هي العمل على ترسيخ الأمن في مختلف المناطق اللبنانية، لأنه من المقدسات الوطنية ويشكّل الأساس المتين لانطلاق ورشة النهوض بالوطن على جميع الصعد.

وأشار رئيس الأركان إلى ضرورة الحفاظ على أقصى درجات الجهوزية لمواجهة مخططات العدوّين الإسرائيلي والإرهابي، وأثنى على تضحيات المؤسسة العسكرية التي تشكل درع الوطن وسيف الحق الذي لا يلين. وختم اللواء الركن العرم مشدداً على مزيد من اليقظة والحيطة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وضرورة الالتزام الكلّي بالتعليمات الطبية التي تصدر عن وزارة الصحة العامة والطبابة العسكرية وعدم الاستخفاف بسبل الوقاية منه.