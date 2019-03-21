رئيس الأركان يتفقد قيادة فوج التدخل الخامس

الجمعة, 04 تشرين الأول 2019

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم قبل ظهر اليوم، قيادة فوج التدخل الخامس في بلدة كفردونين - الجنوب، حيث جال في مراكزه واستمع إلى إيجاز حول المهمات التي ينفّذها في قطاع مسؤوليته وحاجاته المختلفة. ثم اجتمع بالضباط والعسكريين ونقل إليهم توجيهات قائد الجيش العماد جوزاف عون، كما تفقّد المراكز الأمامية الحدودية التابعة للفوج، ومنها مركز بئر شعيب في بليدا ومركز مارون الراس، واطَّلع على الإجراءات الدفاعية والأمنية المتَّخذة.

وأكّد رئيس الأركان ضرورة الحفاظ على أقصى درجات الجهوزية لمواجهة مخططات العدو الإسرائيلي في هذه الظروف الدقيقة، وعلى التعاون والتنسيق التام مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في إطار تطبيق القرار 1701 ومندرجاته.

وختم اللواء الركن العرم مثنياً على التضحيات الجسام التي يبذلها الجيش دفاعاً عن حدود الوطن وكرامته وحفاظاً على استقرار المنطقة.