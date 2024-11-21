رئيس مجلس الوزراء يضع إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش

الخميس, 21 تشرين الثاني 2024

بمناسبة عيد الاستقلال، وضع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني، تكريمًا لأرواحهم، بحضور وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

كما استقبل قائدُ الجيش الرئيس ميقاتي في مكتبه، وجرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتعزيز دور الجيش بخاصة في الجنوب.

وأثنى الرئيس ميقاتي على تضحيات العسكريين مشيدًا بدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي. واعتبر أن الجيش يقدم الشهداء ذودًا عن أرض الوطن وسيادته واستقلاله، معزَّزًا بثقة اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم.