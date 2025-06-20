زيارة العماد هيكل للجمهورية الفرنسية

الجمعة, 20 حزيران 2025

زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل الجمهورية الفرنسية بتاريخَي 17 / 6 / 2025 و 18 / 6 / 2025، بدعوة رسمية من نظيره الفرنسي رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال Thierry Burkhard، بهدف مناقشة سبل التعاون لمواجهة تحديات المرحلة الحالية وعرْض حاجات الجيش، وحَضَرَ حفل استقبال رسمي في مقر إقامة وزير الدفاع الفرنسي Sébastien Lecornu.

خلال الزيارة، التقى العماد هيكل نظيره الفرنسي في قيادة هيئة أركان الجيوش الفرنسية حيث أقيمت له التشريفات الرسمية، ثم جرى عرض آخر التطورات، وشدد الجانبان على أهمية الشراكة التاريخية وتعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والفرنسي، والتنسيق الوثيق ضمن إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل. كما زار قائد الجيش مركز التخطيط وقيادة العمليات التابع لهيئة أركان الجيوش الفرنسية.

من جهة أخرى، زار العماد هيكل معرض باريس الجوي الخامس والخمسين في منطقة Le Bourget، حيث التقى كبار المسؤولين في وزارة الجيوش الفرنسية.