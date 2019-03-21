زيارة رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم إلى المملكة الأردنية الهاشمية

الثلاثاء, 03 أيلول 2019

شارك رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم في العاصمة الأردنية في ندوة كبار القادة وكبار ضباط الصف التي تعقد على هامش تمرين الأسد المتأهب 2019، والتي تناقش أوجه التعاون بين القوات المسلحة إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيّما التهديد السيبراني، مكافحة الإرهاب والتطرف والفائدة من تنفيذ تمارين مشتركة متعددة الأطراف على المستوى الإقليمي.

وعلى هامش الندوة التي تستمر حتى الرابع من الجاري، التقى اللواء الركن العرم رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن الطيار يوسف أحمد الحنيطي، ونقل إليه تحيّات قائد الجيش العماد جوزاف عون.

كما التقى العسكريين المنتدبين لتمثيل الجيش اللبناني بهذا التمرين في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، حيث حضر تدريبات تحضيرية للتمرين المذكور، وأعطاهم التوجيهات اللازمة وأثنى على أدائهم في التدريب وعلى انضباطهم. من جهة أخرى نوّه المدربون الأردنيون بأداء المجموعة اللبنانية والمستوى القتالي والاحترافي الذي تتمتع به.