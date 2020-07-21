زيارة رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الى قيادة الجيش

الجمعة, 20 تشرين الثاني 2020

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال François LECOINTRE الذي يقوم بزيارة رسمية إلى لبنان، ترافقه السفيرة الفرنسية في لبنان السيدة Anne GRILLO ووفد فرنسي.

وبعد مراسم التشريفات التي أدّتها ثُلة من العسكريين بحضور عدد من ضباط أجهزة القيادة، وُضع إكليل من الزهر على نصب الجندي المجهول داخل وزارة الدفاع الوطني.

ثمّ عُقد اجتماع في مكتب قائد الجيش، بُحثت خلاله العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين وسبل تعزيزها، وتخلله توقيع مذكرة تفاهم لتطوير قدرات الجيش اللبناني .

وفي غرفة عمليات القيادة استمع قائد الجيش ورئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية إلى إيجاز عن المهمات التي يقوم بها الجيش على مختلف الأراضي اللبنانية، إضافة إلى تلك التي اضطلع بها إثر إنفجار مرفأ بيروت.