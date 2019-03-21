زيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى المملكة العربية السعودية

الأربعاء, 19 حزيران 2019

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون نظيره السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي، وجرى البحث في سبل تعزيز العلاقات بين الجيشَين وتطوير التعاون العسكري والأكاديمي.

كما زار العماد عون كليّة القيادة والأركان، وهي أكبر صرح أكاديمي تابع للجيش السعودي، وجال في أقسامها مطّلعاً على المواد التي يتم تدريسها، كما التقى ضابطاً من الجيش اللبناني يتابع دورة الأركان في الكلية.

ثم انتقل قائد الجيش إلى مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، حيث استمع إلى إيجاز عن مهمَّات المركز وكيفية مواجهته للإرهاب.

ونوَّه رئيس المركز بالإنجاز الذي حقّقه الجيش اللبناني بانتصاره على الإرهاب في معركة "فجر الجرود" معتبراً أنَّ هناك قواسم مشتركة بين الجيشين اللبناني والسعودي في المعايير التي يتمّ اعتمادها لمواجهة الإرهاب.

وكانت للعماد عون محطة في مركز قيادة القوات الجوية حيث اطَّلع على غرفة العمليات الجوية واستمع إلى إيجاز عن القدرات الجوية للجيش السعودي ونوعيّة السلاح الذي يستخدمه.