سباق النصر في الركض

إعداد: نينا عقل خليل

في إطار برنامج سباقات الركض للعام 2004 الذي نظمه نادي العدائين القدامى بالتعاون مع "جمعية عبر لبنان" لعدائي الطرق، وتحت إشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، شارك فريق الجيش في سباق النصر في الركض والذي جرى بتاريخ 6/6/2004 في منطقة البياضة في الناقورة وذلك بمشاركة 120 لاعباً.

أما النتائج فجاءت على النحو الآتي:

• عن فئة الرجال 18­-39 سنة:

حل العريف حسين عواضة من اللواء الأول في المركز الأول بتوقيت 34.2 د، تلاه العريف الأول عمر عبد اللطيف من فوج المغاوير في المركز الثاني بتوقيت 34.15 د، والعريف مالك نصر من لواء الحرس الجمهوري في المركز الثالث بتوقيت 34.59 د.