- En
- Fr
- عربي
ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية
الثلاثاء, 26 آب 2025
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 25 /8 /2025، وضمن إطار مكافحة تهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية – السورية، وملاحقة محاولات التسلل والإخلال بالأمن، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقيعة – عكار السوري (ا.ا.)، وضبطت داخل سيارته كمية كبيرة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.