ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

الأحد, 15 حزيران 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، نفَّذَت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في منطقة الشراونة - بعلبك، وأوقفت المواطنَين (ع.ز.) و(ي.ح.) والسوري (خ.م.) كونهم مطلوب توقيفهم بجرائم: إطلاق النار، الاتجار بالمخدرات، الخطف، السرقة، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى كمية من المخدرات.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الضّم والفرز – طرابلس المواطن (ح.ح.) المطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.