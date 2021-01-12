ضبط كمية من مادتي المازوت والبنزين وتوقيف أشخاص

الثلاثاء, 13 نيسان 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

في إطار عمليات ضبط الحدود ومكافحة التهريب، أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع لبناني وسوريَيْن أثناء محاولتهم اتمام عملية تهريب كمية من مادتي البنزين والمازوت الى داخل الأراضي السورية. وقد تم ضبط حوالى 35500 ليتر من مادة المازوت وحوالى 260 ليتراً من مادة البنزين وصهريجين يستخدمان في عملية النقل، بالإضافة إلى سيارة يستخدمها المهربون.

سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.