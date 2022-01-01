عمليات دهم وتوقيف أشخاص في بلدتي حورتعلا وتعلبايا

الأربعاء, 03 آب 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 3 / 8 / 2022 نفذت قوة من الجيش عمليات دهم في بلدة حورتعلا على أثر إشكال عائلي تخلله إطلاق للنار وأوقفت 7 من مطلقي النار بينهم المطلوبين (ع.م.) و(ح.خ.) وضبطت سلاحاً حربياً نوع كلاشنكوف و5 مماشط وأعتدة عسكرية، بالإضافة إلى 4 آليات.

كما أوقفت قوة من الجيش في بلدة تعلبايا المطلوب (أ.ز.) بعد عملية رصد دقيق، وهو يترأس شبكة واسعة للإتجار بالمخدرت وترويجها بالتعاون مع مطلوبين خطيرين آخرين، إضافة إلى المواطنين (ع.ز.) و(ش.ز.)، اللذين حاولا اعتراض الدورية أثناء التوقيف.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.