عمليات دهم وتوقيف مواطنَين وضبط آلات لتصنيع المخدرات في بلدتَي بوداي – بعلبك وببنين – عكار
الأربعاء, 11 شباط 2026
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة بوداي – بعلبك، وأوقفت المواطن (ا.ش.) لإطلاقه النار بتواريخ سابقة، وضبطت آلات لتصنيع المخدرات وكمية كبيرة منها.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة ببنين – عكار المواطن (ع.م.) لارتكابه جرائم مختلفة: إطلاق النار وإصابة عدّة أشخاص، السلب بقوة السلاح، فرض خوات، ترويج عملة مزورة.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.