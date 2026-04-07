عمليات دهم وتوقيف 4 مواطنين وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

الثلاثاء, 07 نيسان 2026

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية، نفذت وحدة من الجيش عمليات دهم لمنازل مطلوبين في منطقة الشراونة – بعلبك، وأوقفت المواطنَين (م.ج.) و(غ.ا.) لإطلاقهما النار، وضبطت في حوزتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات، بالإضافة إلى مبلغ من الأموال المزوّرة.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء - طرابلس المواطنَين (ا.د.) و(م.م.) لقيامهما بأعمال السرقة والسلب بقوة السلاح، وتعاطي المخدرات، وضبطت في حوزتهما كمية منها ومسدسَين حربيَّين.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.