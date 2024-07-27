عملية دهم وتوقيف مرتكبي أعمال سرقة ومطلوبين في منطقتي غوسطا والمرح - الهرمل

السبت, 27 تموز 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

على أثر عمليات تَقَصٍّ وتفتيش قامت بها وحدات الجيش في الأحراج المحيطة بسنترال منطقة غوسطا بعد تعرضه للسرقة، أوقفت المواطنين (م.ع.) و(ك.ع.) وشقيقته (س.ع.)، والسوريَّين (م.م.) و(م.س.)، والفلسطينيين (أ.ح.) و(ع.ح.) و(م.ح.) لمشاركتهم في السرقة. كما عثرت على 14 بطارية عائدة للسنترال.

كذلك دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة المرح - الهرمل وأوقفت المواطن (ع.ع.) الملقب بالسفينة لاتجاره بالمخدرات، وضبطت أسلحة حربية وكمية من حشيشة الكيف.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.