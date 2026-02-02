عملية دهم وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية وتوقيف شخصَين في منطقَتي كامد اللوز وراشيا – البقاع

الاثنين, 02 شباط 2026

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لمكافحة عمليات تهريب الأسلحة دهمت دورية من مديرية المخابرات عددًا من المنازل في منطقَتي كامد اللوز وراشيا – البقاع، وأوقفت المواطن (ب.س.) والسوري (ع.د.) لتأليفهما مع آخرين عصابة تنشط في مجال الاتجار بالأسلحة الحربية. وقد ضبطت كمية كبيرة منها بالإضافة إلى ذخائر حربية وأعتدة عسكرية.

سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.